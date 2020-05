Nederlandse verfilming van thriller Nicci French in de maak SDE

25 mei 2020

13u49

Bron: ANP 0 Kunst&Literatuur De thriller ‘Het Geheugenspel’ van het Britse schrijversduo Nicci French wordt bewerkt tot Nederlandse bioscoopfilm. De film zal na de bioscooprelease ook als driedelige miniserie op televisie worden uitgebracht. Dat hebben distributeur Dutch FilmWorks en producent EndemolShine Scripted maandag bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat dit het begin is van een langlopende samenwerking met de wereldberoemde schrijvers. In de komende jaren zullen meerdere titels van Nicci French in Nederland worden bewerkt voor film en tv. De cast en regisseur van ‘Het Geheugenspel’ worden later bekendgemaakt.

Het boek draait om de vondst van het lichaam van de zestienjarige Natalie, die jaren eerder is verdwenen. De ontdekking maakt een eind aan de angstige vermoedens van de familie, maar werpt ook de vraag op wie Natalie om het leven heeft gebracht. In de filmversie zal het verhaal zich in Nederland afspelen. Het boek wordt tot script bewerkt door Lex Passchier (‘Moordvrouw’, ‘De 12 van Oldenheim’, ‘Oogappels’).

Het Britse echtpaar Sean French en Nicci Gerrard vormt samen het succesvolle schrijverskoppel Nicci French. Tussen 1997 en 2010 schreef het echtpaar minstens één thriller per jaar.