Nederlandse kunstenaar Armando (88) overleden FT

01 juli 2018

23u13

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur De Nederlandse schrijver en schilder Armando is op 88-jarige leeftijd overleden in het Duitse Potsdam. Hij behoorde tot een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars.

Armando werd als Herman Dirk van Dodeweerd geboren op 18 september 1929 in Amsterdam. Hij groeide op in Amersfoort, vlak bij een concentratiekamp van de Duitse bezetters waar hij zag hoe gevangenen naar het kamp werden gevoerd. Het bracht hem ertoe daarover verslag uit te brengen in het boek 'De straat en het struikgewas'. Voor dat boek kreeg hij in 1988 de Multatuli-prijs. Zijn oorlogservaringen vormden ook de basis van zijn ander werk.

Kort na de oorlog trad Armando 's nachts op als violist voor Amerikaanse militairen. Later werd hij kunstredacteur bij de Haagse Post en zat hij in de redactie van het tijdschrift 'De Nieuwe Stijl.' Als beeldend kunstenaar werd hij in de jaren 60 lid van de kunstgroepering Nul. In de jaren 70 en 80 schreef hij voor televisie en was hij te zien in de tragikomische serie Herenleed van de VPRO, met Cherry Duyns en Johnny van Doorn.

Armando behoorde tot een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars en werd ook internationaal erg geroemd.