Nederlands-Duitse performancekunstenaar Ulay (76) overleden

03 maart 2020

De Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay is maandag in de Sloveense hoofdstad Ljubljana overleden. Dat heeft het Stedelijk Museum Amsterdam laten weten. Ulay was al enige tijd ziek. Hij werd 76. Ulay, pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen, werd in de jaren zeventig en tachtig bekend als performancekunstenaar. Marina Abramovic was daarbij lange tijd zijn vaste partner.

“Met Ulay verliest de kunstwereld een pionier van de performancekunst en verliest Amsterdam ook een van de dragende krachten van de hedendaagse kunst in deze stad sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw", aldus directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum.

In de jaren zeventig vormde Ulay een duo met Marina Abramovic (1963). Samen testten ze in kunstgaleries gevaarlijke of puur repetitieve situaties uit: urenlang stilzitten aan een tafel, naakt naar elkaar toelopen en keihard tegen elkaar opbotsen. De twee werkten van 1975 tot 1988 samen. Daarna ging Abramovic haar eigen weg. Als een kunstenaarskoppel hadden de twee jarenlang een nomadisch bestaan geleid. Ze reisden en sliepen in een zwart Citroënbusje, met het opschrift “Art is easy”.

Een van de hoogtepunten in hun gezamenlijke oeuvre was een performance waarbij ze urenlang tegenover elkaar aan tafel zaten. De performance kreeg na hun breuk nog een ontroerend vervolg; tijdens Abramović overzichtstentoonstelling The Artist Is Present in 2010 in het Museum of Modern Art in New York nam Ulay opnieuw plaats tegenover zijn voormalige wederhelft.