Naakt protest tegen tepelcensuur van Facebook aan hoofdkwartier in New York Joeri Vlemings

04 juni 2019

15u57

Bron: The Guardian 4 Kunst & Literatuur Meer dan honderd betogers hebben zondag naakt geprotesteerd tegen de tepelcensuur van Facebook. Iedereen - ook de vrouwen - poseerde met mannelijke tepels, omdat Facebook die wél toestaat. Het ging om een actie van de wereldberoemde naaktfotograaf Spencer Tunick en de National Coalition Against Censorship.

Facebook en Instagram reageren vaak heel erg preuts met pure censuur op naaktbeelden die op de sociaalnetwerksites verschijnen. Een blote mannenbast is geen probleem, een vrouwelijke buste is dat wél. De vrouwen onder de #wethenipple-betogers zondag aan het hoofdkwartier van Facebook in New York beplakten hun tepels daarom met een mannelijke versie van dat lichaamsdeel. Technisch gezien kon Facebook daar volgens hun eigen regels niks tegen inbrengen, was de boodschap. De naaktmodellen klaagden aan dat de censuur het verkennen van gender en identiteit door artiesten en gebruikers in de weg staat.

Spencer Tunick vecht al langer tegen het naaktbeleid van Facebook, dat in 2014 zelfs de pagina van de bekende artistieke fotograaf schrapte. “Het werk dat ik wél mag posten, ligt ver af van wat ik maak”, aldus Tunick. “Het enige wat geblurde tepels voor mij doen, is het gecensureerde werk seksualiseren. Als artiest van de 21ste eeuw hang ik af van Instagram. Het is het magazine van de wereld. Daarop gecensureerd worden, dat haalt mij neer.”

De geprinte tepels die de activisten gebruikten, kwamen van uitgeknipte foto’s van mannelijke celebs en artiesten, onder wie Tunick zelf en Chad Smith, drummer van de Red Hot Chili Peppers. De protestbrief die de National Coalition Against Censorship aan Facebook schreef, werd ondertekend door meer dan 250 actiegroepen en musea. Ze pleiten ervoor dat Facebook en Instagram YouTube achternagaan. De videosite paste al meer dan tien jaar geleden de strenge regels aan om artistiek naakt in bepaalde gevallen gewoon toe te laten.

Gebruikers stelden in het verleden Facebook en Instagram ook al de vraag hoe het bedrijf een “vrouwelijke tepel” precies zou definiëren en photoshopten vrouwelijke tepels weg met mannelijke. Maar Facebook bond de laatste jaren amper in. Het megabedrijf gaf enkel toe op beelden van “protestacties, vrouwen die borstvoeding aan het geven zijn, en foto’s van littekens door borstamputaties”. Tot nu toe werden ook de beelden van zondag niet verwijderd van Instagram.