Exclusief voor abonnees Na explosief boek van slachtoffer valt het doek over pedofiele Franse auteur: “Ik voelde me drie keer aangerand: seksueel, literair en psychisch” Silke Denissen

20 februari 2020

19u00

Bron: Forbes, The Guardian, The Times, Trouw 0 Kunst & Literatuur Hoewel hij in zijn boeken al uitvoerig vertelde over zijn pedofiele voorkeuren, werd de Franse auteur Gabriel Matzneff (83) jarenlang gevierd én geliefd. Maar nu een van zijn slachtoffers zelf een boek geschreven heeft met haar versie van de feiten, valt eindelijk het doek. Een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, Matzneff zelf verschuilt zich ondertussen in Italië.

Wanneer Gabriel Matzneff in 2013 de prestigieuze literaire award Prix Renaudot in ontvangst neemt, weet Vanessa Springora (47), uitgeefster bij Julliard, even niet waar ze het heeft. Dit is de man die toen ze 14 was - hij was toen 50 - een ‘relatie’ met haar begon en haar met een enorm trauma opzadelde. Ze neemt een besluit: ze zal haar kant van het verhaal vertellen, “om de jager in zijn eigen val te vangen, door hem op te sluiten in een boek.” In januari van dit jaar verschijnt dan eindelijk ‘Le Consentement’. Het boek veroorzaakt een schokgolf in Frankrijk, want plots wordt het moeilijk om Matzneff, een geliefde en gevierde auteur, nog te verdedigen.

