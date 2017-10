Museum rond 'De Kat' opent in 2020 de deuren bewerkt door: mvdb

Bron: Belga 3 belga - rv Geestelijk vader Philippe Geluck. De Franse regering kroonde de Brusselaar dit jaar tot Officier in de Orde van Kunsten en Letteren (Ordre des Arts et des Lettres) . Kunst & Literatuur Het al langer aangekondigde museum rond 'De Kat' ('Le Chat', een stripfiguur van cartoonist Philippe Geluck) zal normaal in 2020 de deuren openen. Er zullen ook tijdelijke tentoonstellingen rond bekende cartoonisten plaatsvinden. Dat heeft Geluck gezegd in een gesprek met persagentschap Belga.

Het museum komt aan het Koningsplein, nabij het koninklijk paleis en een reeks andere musea zoals dat van Magritte, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en het Coudenbergpaleis. Een mooie kans om synergieën te realiseren, meent Geluck.

Het museum rond zijn bekendste stripfiguur zal wel een beetje verstopt zitten achter het Brussels Info Place (BIP), het huis van het Brussels gewest. "De mensen zullen een beetje moeten zoeken, maar we gaan daar gebruik van maken", aldus Geluck, die denkt aan een zoektocht of iets dergelijks om mensen te lokken.



De financiering is bijna rond. Er moet nog ongeveer 1 miljoen euro worden gevonden van de 4,5 miljoen euro die nodig is om het project te realiseren.





Het Brusselse gewest stelt het gebouw ter beschikking. In ruil zal Philippe Geluck een aantal werken aan het gewest schenken (via een stichting). De rest van zijn oeuvre zal in een stichting van het museum terechtkomen.





Het museum beslaat in totaal 3.000 vierkante meter, waarvan 1.300 vierkante meter expositieruimte. Er zal ook plaats zijn voor een restaurant en een boetiek.







Geluck is van plan er ook een atelier in te richten, zoals hij er eentje heeft in Elsene, waar hij af en toe zal werken. De tekenaar benadrukt dat hij geen financieel voordeel zal halen uit het museum. "Elke euro winst die er wordt geboekt, wordt in het museum geïnvesteert", zegt hij.