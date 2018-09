Monoloog van Gène Bervoets valt niet bij iedereen in goede aarde: "Gewoon anderhalf uur gezever" TK

24 september 2018

07u28

Bron: HBVL 0 Kunst & Literatuur De première van Gène Bervoets' monoloog 'Verbeter De Wereld' heeft in Gruitrode voor gemengde gevoelens gezorgd. De voorstelling draait rond wijlen pater Phil Bosmans, de oprichter van Bond Zonder Naam en afkomstig uit het Limburgse dorp. " Foei, dit is een regelrechte flop", klonk het onder meer in de reacties.

Verschillende mensen uitten achteraf hun ongenoegen, vooral dan over het feit dat Bervoets een deel van de voorstelling in zijn onderbroek brengt. "Na een half uur trok Gène Bervoets zijn broek uit om vervolgens in zijn ondergoed op het podium te gaan staan. Ik ben blij dat Phil dit niet heeft moeten zien. Voor wie op een hommage had gehoopt, was dit toch een teleurstelling", vertelde iemand aan het Belang van Limburg. "Het is gewoon anderhalf uur gezever, met het leven of het werk van Phil Bosmans heeft het maar heel weinig te maken", reageerde iemand anders. Anderen waren dan weer wel onder de indruk van de acteerprestaties van de acteur.

Bervoets zelf reageert verrast. "Ik heb op voorhand nooit beweerd dat ik een Phil Bosmans-toneeltje zou opvoeren", zegt hij in het Belang. "Dan waren ze bij mij aan het verkeerde adres. Ik wilde mijn verhaal brengen, en kijken wat de relevantie van Phil Bosmans’ gedachtegoed vandaag nog is. Ik ben zelf heel erg trots op de voorstelling. Anderzijds is het ook wel fijn dat er controverse is. En er zijn ook mensen die me bedankt hebben."