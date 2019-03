MOMA veilt tekening van Picasso in Parijs jv

20 maart 2019

13u59

Bron: afp 0 Kunst & Literatuur ‘Joueuse de flûte et nu couché’ (1932), een nooit eerder op de kunstmarkt geziene tekening van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso, zal volgende week op 28 maart geveild worden door Christie's in Parijs. Dat heeft het veilinghuis meegedeeld. De tekening is momenteel nog eigendom van het museum MoMA in New York.

De waarde van de tekening wordt door het veilinghuis op 250.000 tot 350.000 euro geschat. De opbrengst zal gaan naar een fonds dat door MoMA (Museum of Modern Art) wordt aangewend om werken aan te kopen.

De tekening werd gemaakt in oktober 1932. Ze maakt deel uit van een hele reeks tekeningen die met pen en Chinese inkt gemaakt werden van Marie-Thérèse Walter, die van 1927 tot 1935 de vriendin en muze was van Picasso. De kunstenaar schonk de tekening later aan de kunsthandelaar Daniel-Henri Kahnweiler. In 1961 kwam het werk in de collectie van MoMA terecht.