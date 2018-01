Modigliani-tentoonstelling blijkt fake te zijn: onderzoek geopend IVI

07u37

Bron: The Independent, The New York Times 0 Photo News Modigliani staat gekend voor zijn opvallende portretten en naaktschilderijen. Kunst & Literatuur Er is een onderzoek geopend nadat is gebleken dat zo goed als alle schilderijen die werden tentoongesteld tijdens een expo in de Italiaanse stad Genua geen echte Modigliani’s zijn. De tentoonstelling lokte van maart tot juli 2017 tienduizenden bezoekers.

De werken werden getoond in het Hertogelijk Paleis van Genua. De tentoonstelling is in juli 2017 drie dagen vroeger gestopt nadat verschillende experts hun twijfels hadden geuit over de echtheid van de schilderijen. Kunstverzamelaar Carlo Pepi noemde de kunstwerken "rommel" in een interview met de Italiaanse zender RaiNews24.

De openbaar aanklager heeft vorig jaar een kunstkenner aangeduid om de werken te onderzoeken. Daaruit is nu gebleken dat 20 van de 21 tentoongestelde schilderijen geen echte Modigliani’s zijn. Ook de kaders rond de kunstwerken komen niet uit de tijd van de Italiaanse schilder. Eén schilderij zou wel authentiek zijn: het exemplaar beschikt over de correcte papieren die de authenticiteit bevestigen en het werk zelf zou overeenkomen met Modigliani's stijl.

Schadevergoeding

Drie mensen worden nu onderzocht voor hun rol in de feiten. Onder hen Rudy Chiappini, de curator van de tentoonstelling, en Joseph Guttman, een Hongaarse kunstverdeler die eigenaar is van 11 van de tentoongestelde werken.

Het Paleis liet in juli al weten dat het de tentoonstelling niet zelf had georganiseerd, maar de opdracht had doorgegeven aan een privé-organisatie. Net als activist Furio Truzzi - die een actiegroep heeft opgericht om bezoekers van de expo te verzamelen - vraagt het Paleis een schadevergoeding.

Bewogen leven

De Italiaanse Amedeo Modigliani was een schilder en beeldhouwer uit de 20ste eeuw. Hij is in 1920 op 35-jarige leeftijd in armoede overleden na een bewogen leven met drugs- en alcoholverslaving en slechte gezondheid. De kunstenaar kende pas succes na zijn dood. Modigliani is vooral gekend voor zijn opvallende portretten en naaktschilderijen.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel kunstwerken Modigliani heeft gemaakt, omdat hij vaak exemplaren weggaf in ruil voor een maaltijd in restaurants in Parijs. Zijn collectie wordt geschat rond de 350 werken. Volgens experts is Modigliani een van de meest gekopieerde kunstenaars.