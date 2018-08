Miguel Wiels schrijft autobiografie SD

'35 Jaar Wiels - Ongecensureerd', zo gaat de autobiografie van Miguel Wiels heten. Wiels (45) blikt in het boek samen met zijn ouders, familie, vrienden en collega's terug op zijn leven.

Muziek is de rode draad doorheen het leven van Miguel Wiels. Hij is niet alleen muzikant met een eigen band, hij is de huiscomponist van K3, werkt samen met Paul de Leeuw en is natuurlijk ook de man van Free Souffriau.

Het begon allemaal rond zijn tiende levensjaar, vandaar de titel van het boek. De kleine Miguel trad op de jaarmarkt in Sint-Amandsberg bij Gent op en toverde het ene na het andere klassieke stuk uit zijn elektrische orgel. Tussendoor speelde hij ook enkele populaire deuntjes, afgewisseld met stukken die hij zelf had bedacht.

Vandaag is Wiels de drijvende kracht achter tal van artiesten, zoals Niels Destadsbader, K3, drummer Wouter van Tornout en zijn vrouw Free Souffriau.

'35 Jaar Wiels - Ongecensueerd' komt in oktober uit en zal worden voorgesteld in de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van AA Gent. Onder meer Niels Destadsbader, Free Souffriau, Kristel van K3 en mogelijk Paul de Leeuw zullen er een muzikale ode brengen aan Miguel Wiels.