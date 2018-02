Michelle Obama onthult titel van haar memoires IB

26 februari 2018

01u30

Bron: The Guardian, CNN 1 Kunst & Literatuur De voormalige first Lady Michelle Obama heeft de naam van haar biografie aangekondigd. Het boek zal 'Becoming' heten en komt op 13 november in 24 talen uit.

Michelle Obama zegt dat het schrijven van haar memoires “een diep persoonlijke ervaring” is. “Voor de eerste keer heb ik de ruimte om eerlijk na te denken over het onverwachte pad van mijn leven.” Ze hoopt dat haar verhaal anderen aanmoedigt om “te worden wie ze willen zijn.”

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK Michelle Obama(@ MichelleObama) link

Wortels

Het boek vertelt over het leven van de voormalige first lady, die haar jeugd doorbracht in de South Side van Chicago en later studeerde aan de prestigieuze Ivy-league universiteit Princeton. Ook beschrijft ze hoe ze op het werk bij een advocatenkantoor haar latere echtgenoot Barack Obama leerde kennen, moeder werd en uiteindelijk de eerste zwarte first lady van de Verenigde Staten werd. “In dit boek heb ik het over mijn wortels over hoe een meisje uit de South Side van Chicago haar stem vond en de kracht ontwikkelde om die stem te gebruiken om anderen in staat te stellen hun eigen stem en kracht te vinden en laten gelden. Ik hoop dat mijn verhaal lezers inspireert om de moed te vinden te worden wie ze zijn. Ik kan niet wachten om mijn verhaal te delen”, aldus Obama in een verklaring.

Boektour

Na de publicatie van het boek zal Michelle Obama ook een internationale boektour doen om over haar werk te praten. Michelle Obama is niet de eerst first lady die een boek uitgeeft na haar jaren in het Witte Huis. Met de uitzondering van Pat Nixon hebben alle first ladies hun memoires geschreven nadat Lady Bird Johnson haar boek ‘A White House Diary’ uitbracht.

In 2012 bracht Michelle Obama al een boek uit: ‘American Grown’, dat focuste op de groententuin die ze opzette in een deel van de tuin van het Witte Huis en waar ze regelmatig Amerikaanse kinderen in liet werken om hen bewust te maken van gezonde voeding, een van haar stokpaardjes als presidentsvrouw.

Dubbele boekdeal

Begin vorig jaar sloten Barack en Michelle Obama samen een boekdeal met Penguin Books. De uitgeverij betaalt het koppel 60 miljoen euro voor hun beider biografieën. Ze schrijven hun boeken apart, maar verkochten de rechten wel gezamenlijk. Nooit eerder werd zoveel geld betaald voor memoires van welke persoon ook. De uitgeverij heeft aangekondigd 1 miljoen stuks te schenken aan een organisatie die boeken verdeelt onder kinderen uit achtergestelde milieus. Ook de schrijvers zelf zijn van plan een deel van de opbrengst aan een goed doel te geven.