Met deze 5 topromans ontsnap je deze zomer even aan de realiteit Charlotte Fouquet

14 augustus 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Boeken Blijf jij thuis deze vakantie? Geen exotisch strand om op te relaxen of zwoele mediterrane stad om te verkennen? Geen paniek. Deze meeslepende romans brengen je al lezend naar een heel andere wereld.

Het moois dat we delen - Ish Ait Hamou

Soumia en Luc wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert het verleden achter zich te laten. Hij leeft in en met het verleden. Tot ze elkaar leren kennen. Een beklijvend, verbindend verhaal over hoe je het leven weer oppakt na een ingrijpende gebeurtenis. Dit vierde boek van danser, choreograaf en schrijver Ish Ait Hamou is goed op weg om een bestseller te worden.

Het Kerkhof der Vergeten Boeken - Carlos Ruiz Zafón

De combinatie van duistere intriges en romantiek, met de kleurrijke straten in Barcelona als decor. Dat is een beknopte omschrijving van het literaire vierluik ‘Het Kerkhof der Vergeten Boeken’. Na het recente overlijden van bestsellerauteur Carlos Ruiz Zafón, herontdekken heel wat lezers zijn topromans. Het ideale leesvoer om jouw vakantie door te brengen.

Wolkenatlas – David Mitchell

Niemand minder dan Bill Gates tipt dit boek als ideaal leesmateriaal voor de zomer van 2020. In ‘Wolkenatlas’ (origineel: Cloud Atlas) van David Mitchell volg je maar liefst zes verhalen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden blijken te zijn en verschillende eeuwen en werelddelen overspannen. Een uniek spel van genres, wilde avonturen en een visie op de mensheid.

Vuurland – Pascal Engman

Vuurland is het eerste deel van een bloedstollende trilogie rond inspecteur Vanessa Frank. Het verhaal begint in Stockholm, waar enkele rijke zakenmannen worden ontvoerd, maar al snel bevindt Vanessa Frank zich in een web van gevaarlijke zaken met linken tot diep in Zuid-Amerika. Een absolute aanrader.

Dochters van China – Jung Chang

Drie zussen uit Shanghai vormden voor een belangrijk deel van de twintigste eeuw het middelpunt van de macht in China. In dit literaire non-fictieboek brengt schrijfster Jung Chang, die we kennen van haar autobiografische familiesaga ‘Wilde Zwanen’, hun levensverhalen. De link met de moderne geschiedenis van China is uiteraard nooit veraf. Een meeslepend verhaal over liefde, oorlog, intrige, glamour, verraad en familiebanden.

