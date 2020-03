Memoires Woody Allen komen in april dan toch uit, ondanks controverse MVO

02 maart 2020

21u09

Bron: ANP 0 Literatuur De memoires van regisseur Woody Allen komen toch uit. Het boek heet ‘Apropos of Nothing’ en verschijnt op 7 april.

In het boek vertelt de 84-jarige Allen volgens de uitgeverij over zijn werk en zijn privéleven. Hij verhaalt over de films, toneelstukken en tv-programma’s die hij heeft gemaakt de afgelopen zes decennia. Maar ook gaat Allen in op de relatie die hij met zijn familie en vrienden heeft.

‘Apropos of Nothing’ verschijnt in eerste instantie in de VS, Canada, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje. De regisseur zal volgens uitgeverij Grand Central ook een aantal interviews geven ter promotie van zijn boek.

Misbruik

Allen staat al meer dan een halve eeuw te boek als een gezaghebbende filmmaker en komiek, dankzij klassiekers als ‘Annie Hall’, ‘Manhattan’ en ‘The Purple Rose of Cairo’. Maar de afgelopen jaren is Allen steeds meer onder vuur komen te liggen door beschuldigingen van zijn dochter Dylan Farrow dat hij haar als kind misbruikt zou hebben. De beschuldigingen zijn niet nieuw, maar hebben plotseling veel meer gewicht gekregen in het #MeToo-tijdperk.

De regisseur ontkent alle aantijgingen. Maar de hardnekkige beschuldigingen hebben er wel voor gezorgd dat hij de afgelopen jaren veel minder films heeft gemaakt. Een grote deal met Amazon ging op het laatste moment niet door en zijn laatste film, ‘A Rainy Day in New York’, lag ruim twee jaar op de plank en werd alleen in Europa uitgebracht.