Meestervervalser Geert Jan Jansen: “Ik moest afkicken van de thrill” Voorstelling ‘True Copy’ brengt het verhaal van de oplichter Evelyne Coussens

12 november 2018

08u28

Bron: De Morgen 0 Kunst & Literatuur Kan een oplichter de waarheid laten oplichten? Geert Jan Jansen nam twintig jaar lang de kunstwereld bij de neus door vervalste schilderijen te verkopen als originelen. Uiteindelijk legde zijn demasqué vooral de hypocrisie van het milieu bloot. Eind deze week speelt Jansen de hoofdrol in de voorstelling True Copy, maar eerst neemt hij ons mee in het verfspoor van een avontuurlijk leven.

“Het went snel, in een kasteel wonen”, bromt Geert Jan Jansen, wanneer we de oprijlaan opdraaien en de sprookjesachtig witte Disney-torentjes zien opdoemen, ingebed in een melancholisch herfstlandschap. Kasteel Beverweerd is een elegant landhuis in Engelse Tudor-stijl, helemaal anders dan het Franse chateau waar Jansen en zijn vriendin Ellen vroeger woonden. Vroeger, dat wil zeggen: vóór die dag in 1994 waarop Jansen in Orléans werd ingerekend door de Franse gendarmerie en zijn spel van de meester-vervalser abrupt tot een eind kwam.

