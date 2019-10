Margaret Atwood opgenomen in Britse ridderorde TDS

26 oktober 2019

08u37

Bron: ANP 0 Literatuur De Canadese schrijfster Margaret Atwood, onder meer bekend van The Handmaid’s Tale, is vrijdag een Britse koninklijke eer ten deel gevallen. De 79-jarige Atwood werd tijdens een ceremonie in Windsor Castle door koningin Elizabeth benoemd tot lid van een Britse ridderorde.

The Order of the Companions of Honour, zoals de Britten de ridderorde noemen, geldt als beloning voor verdienste op het gebied van onder andere kunst, literatuur en muziek. Naast Atwood zijn onder meer actrice Maggie Smith, voormalig Brits premier John Major en de Canadese historica Margaret MacMillan lid van het genootschap.

“Ik werd een beetje emotioneel”, zei Atwood na de ceremonie. “Je staat toch met je neus bovenop een heleboel geschiedenis, en ik ben oud genoeg om me veel van die geschiedenis te herinneren.” De schrijfster was onder de indruk van de aanwezigheid van de Queen. “Kort gezegd, ze was fantastisch tijdens de oorlog... Als je ziet wat de koningin op haar leeftijd voor schema hanteert - dat is een inspiratie voor iedereen.”

Atwood heeft inmiddels een groot aantal prijzen ontvangen voor haar oeuvre, dat bestaat uit meer dan veertig fictieboeken, essays en poëzie. Eerder deze maand ontving de schrijfster nog de prestigieuze Booker Prize voor The Testaments. Dat boek is het vervolg op The Handmaid’s Tale, uit 1985. Overigens deelde Atwood die prijs met schrijfster Bernardine Evaristo.