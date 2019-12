Marc de Bel haalt uit: “Ik heb de indruk dat kinderen geen plezier in het lezen mógen hebben” KD

05 december 2019

07u08 1 Kunst & Literatuur Marc de Bel is kinder- en jeugdboekenschrijver. In een open brief haalt hij uit naar het beleid van de minister van Cultuur, Jan Jambon. “Ik heb soms de indruk dat kinderen en tieners geen plezier in het lezen mógen hebben”, reageert hij. Aanleiding is het onderzoek dat uitwees dat het leesplezier van Vlaamse kinderen sinds 2009 gedaald is. “Wat men zaait, zal men oogsten.”

“Ik lees hier in de krant dat het leesplezier bij onze kinderen nog meer is gedaald sinds 2009 en wij hier in Vlaanderen het slechtst scoren in het PISA-onderzoek”, begint de auteur zijn brief. “Wat men zaait, zal men oogsten. En er is heel wat mis gezaaid. Ministers en commissies promoten, subsidiëren en bekronen al decennialang rijkelijk schrijvers van boeken die kinderen niet graag lezen. De jeugdboekenmaand is een lovenswaardig initiatief. Maar het heeft weinig zin dat ouders of leerkrachten die zelf geen plezier in het lezen vonden opeens gemaakt euforisch gaan doen. Zij kunnen die begeestering niet echt overbrengen. Wat je zelf niet hebt gekregen, kun je niet doorgeven.”

De auteur pleit er dan ook voor om ouders, leerkrachten en schrijvers die wél van lezen houden de kans krijgen om het vlammetje bij de jongeren aan te steken. Al blijft hij realist. “Wat men ook doet, een derde tot de helft van de kinderen zal nooit lezen. Een kleine 20 procent leest sowieso. Ik zeg hier nu niet dat kinderen niet meer mogen tv-kijken of instagrammen. Dat mogen ze gerust doen, als ze af en toe ook maar in een boek duiken. Een boek op hun lees- en leefniveau, uiteraard. Geen voor hen vaak veel te moeilijke, elitaire schrijfsels. Helaas heb ik soms de indruk dat kinderen en tieners geen plezier in het lezen mogen hebben.” Marc de Bel hoopt dan ook dat het beleid zich minder zal focussen op het subsidiëren van auteurs die door kinderen niet gelezen worden, zodat er meer middelen kunnen gaan naar wie de jeugd wel aan het lezen zet.