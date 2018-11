Luis Goytisolo wint prestigieuze Carlos Fuentes-literatuurprijs IB

02 november 2018

02u30

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Spaanse schrijver Luis Goytisolo heeft in Mexico de Carlos Fuentes-literatuurpijs ontvangen, een van de belangrijkste literatuurprijzen in de Spaanstalige literaire wereld.

De 83-jarige Goytisolo kreeg de prijs in Mexico Stad van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. In zijn dankwoord herinnerde de 83-jarige schrijver eraan dat de roman als genre ons helpt om de wereld en onszelf beter te begrijpen.

“Nalatenschap van de Spaanstalige literatuur”

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en werd in 2012 in het leven geroepen ter ere van de overleden Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes. Ze bekroont schrijvers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de nalatenschap van de Spaanstalige literatuur. Er is een bedrag van 250.000 dollar (219.000 euro) aan de prijs verbonden.

Eerdere winnaars zijn de Peruaanse Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa, de Nicaraguaanse schrijver Sergio Ramírez en de Mexicaanse dichter Eduardo Lizalde.

Goytisolo's bekendste werk is het vierluik 'Antagonía' (1973-1981).