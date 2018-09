Luikenaar REQ wint zevende editie BK Poetry Slam IB

30 september 2018

01u12

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Luikenaar REQ heeft gisterenavond in het cultureel centrum Jacques Franck in Brussel de zevende editie van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam gewonnen. In een spannende strijd nam hij het op tegen negen andere Nederlandstalige en Franstalige dichters, waarna hij de hoofdprijs mocht ontvangen uit de handen van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

REQ, die bovendien ook de publieksprijs in de wacht sleepte, mag eind november de Belgische eer verdedigen op het EK Poetry Slam in Boedapest. Dat meldt de vzw Creatief Schrijven, die het BK in goede banen leidde.

"Boksmatch met woorden"

Poetry Slam wordt vaak omschreven als een boksmatch met woorden en is een concept waarbij de dichter het voor een publiek moet opnemen tegen andere dichters en dat publiek moet proberen overtuigen, zowel met zijn teksten als met zijn performance. De dichter krijgt daarvoor drie minuten de tijd.

Na voorrondes in Gent, Genk, Leuven, Antwerpen, Brussel, Bergen, Luik, Charleroi en Kortrijk vond zaterdagavond in het Brusselse CC Jacques Franck de finale van het BK plaats. De tien finalisten brachten hun performances voor een vakjury die bestond uit Solange Borges (mede-organisator EK Poetry Slam 2017), Mambele (hip-hop, producer, DJ), Monica Kamara (slammer, organisator podia), Youness Mernissi (slammer) en Joost Vandecasteele (schrijver en stand-upcomedian).

Drie rondes

De vijf finalisten met de meeste punten en de publiekswinnaar gingen door naar de tweede ronde. Na de derde ronde met drie finalisten ging de jury in beraad en riepen zij REQ uit tot Belgisch Kampioen. Ook de toeschouwers stemden massaal voor REQ en zo kreeg hij ook de publieksprijs. Maravilha uit Antwerpen en Bout de Souffle uit Brussel waren de twee andere sterke finalisten.

"Er is geen rivaliteit bij de finalisten. We zijn hier allemaal om een stukje van onze ziel bloot te geven aan het publiek. Dat is wat ons verbindt", zei de winnaar.

