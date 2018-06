Lucky Luke ruilt in volgend album prairie voor Parijs jv

18 juni 2018

Lucky Luke, de cowboy die sneller schiet dan zijn schaduw, verlegt zijn actieterrein van de prairie naar de lichtstad Parijs. Dat heeft zijn uitgever aangekondigd.

Het volgende stripalbum rond Lucky Luke, dat op 7 november het licht ziet, heeft als titel 'Een cowboy in Parijs', laat Lucky Comics, filiaal van het Franse uitgevershuis Dargaud weten. De strip over de cowboy die avonturen beleeft in het Wilde Westen, werd in 1946 bedacht door de Belg Maurice De Bevere onder het pseudoniem Morris.

Net zoals het vorige album 'Het beloofde land', dat uitkwam in november 2016 en waar meer dan 500.000 exemplaren van verkocht werden, wordt het nieuwe album getekend door de Fransman Achdé en zorgt Jul voor het scenario. "Ik vroeg me af welke belangrijke gebeurtenissen zich hadden voorgedaan in de VS tussen 1860 en 1886, de jaren dat de strip van Lucky Luke zich afspeelt. Zo ontdekte ik dat toen het Vrijheidsbeeld werd gemaakt", legt Jul uit in een persbericht.

Het verhaal begint in het Verre Westen. Frédéric Bartholdi, een Frans ontwerper en beeldhouwer doet een tournee door de VS om er geld in te zamelen voor het beeld dat later het Vrijheidsbeeld zal worden. En dan overkomen zowel de beeldhouwer als zijn beeld heel wat avonturen. Lucky Luke krijgt uiteindelijk de taak om de Fransman naar Parijs te escorteren.