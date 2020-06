Lieven Van Gils krijgt eigen boekenprogramma op Radio 1 TDS

14 juni 2020

09u24

Bron: VRT 0 Literatuur Goed nieuws voor boekenwurmen, want vanaf 5 juli pakt Lieven Van Gils (56) iedere zondag uit met ‘Zomerhuis met boeken’, een nagelnieuw programma op Radio 1. In de show praat Van Gils met auteurs en bekende boekenliefhebbers over hun favoriete boeken en de thema’s die daarin aan bod komen. Dat levert naast boeiende gesprekken ook een handige reeks boekentips op voor wie in de zomer wil lezen.

Een boekenliefhebber, een auteur en presentator Lieven Van Gils. Meer is er niet nodig voor een wekelijks boeiend boekenprogramma op Radio 1 deze zomer. Elke week komt een boek aan bod, dat door de schrijver en een lezer/liefhebber becommentarieerd en vooral met passie verdedigd wordt.

Het levert een stapel leesvoer op voor al wie zich deze zomer aan de rand van het zwembad – in de schaduw van een bladrijke boom – of gewoon in zijn favoriete zetel wil overleveren aan de schoonheid van een boek. Ook al reizen we deze zomer misschien niet ver, met de juiste boeken in onze koffer kan de vakantie niet stuk. Radio 1 helpt de luisteraars voortaan dus op weg bij het kiezen.

‘Zomerhuis met boeken’, van 5 juli elke zondag van 13u00 tot 14u00 op Radio 1.