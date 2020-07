Lana Del Rey brengt poëzieboek uit LOV

10 juli 2020

10u43 0 Kunst & literatuur Lana Del Rey (35) maakt een zijsprong van de muziek en brengt een poëzieboek uit. Dat maakte de zangeres al een hele tijd geleden bekend, maar nadat het project meerdere keren werd uitgesteld, ziet het eind juli het levenslicht. Het boek zal ‘Violet Bent Backwards Over The Grass’ heten.

Het poëzieproject van Lana Del Rey bevat meer dan 30 gedichten, met dromerige titels zoals ‘The Land of 1.000 Fires’, ‘Past the Bushes Cypress Thriving’ en ‘Bare Feet on Linoleum’. De hardcover editie van het boek zal ook foto’s bevatten die de zangeres zelf maakte.

Del Rey zal niet alleen haar schrijftalent in het licht zetten, maar ook haar bekend stemgeluid. Zo brengt ze ook een audioboek uit, waarin ze de gedichten zelf voorleest, gecombineerd met muziek van Jack Antonoff, één van haar vaste producers.

“Sommige van de gedichten kwamen in hun geheel naar me toe, die ik dicteerde en vervolgens uittypte. Andere heb ik woord per woord samengesteld om het perfecte gedicht te maken. Ze zijn eclectisch en eerlijk en proberen niets anders te zijn dan wat ze zijn en daarom ben ik trots op ze, vooral omdat de geest waarin ze zijn geschreven zeer authentiek was”, schrijft Lana over het boek. Ze kondigt ook aan dat een ‘aanzienlijk deel van de opbrengsten’ naar een goed doel gaan.

Het audioboek zal vanaf 28 juli online beschikbaar zijn, en vanaf 2 oktober op cd of vinyl. Op het fysieke of digitale boek is het wachten tot 29 september, en is vanaf nu te pre-orderen.