Exclusief voor abonnees Laatste foto van Panamarenko: “Hij maakte er zelf een feestje van en haalde z'n beste whisky uit de kast” Het bijzondere verhaal achter de laatste foto van Panamarenko Dietert Bernaers

17 december 2019

05u00 9 Kunst & Literatuur Het overlijden van Panamarenko kwam extra hard binnen bij een aantal bekende gezichten. Amper drie dagen voordien had de kunstenaar hen vergast op whisky en sigaren tijdens een fotoshoot in zijn huis. "Een magische dag. Niets wees erop dat hij er nu niet meer zou zijn."

'Laatste foto was kunstwerk op zich': dat was het titeltje dat in de krant van gisteren boven bijgaande foto stond. Niet helemaal correct, want de gepubliceerde foto is eigenlijk een kiekje dat genomen werd na de opname van het eigenlijke beeld. "Daarop zal Günther Neefs niet te zien zijn", zegt fotograaf Bart Ramakers. "Met hem hebben we een andere opname gemaakt. Maar het feit dat hij er snel bij kwam zitten voor een kiekje, geeft aan hoe goed de sfeer was: één gezellige, joviale boel. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Dirk Draulans zei me achteraf: 'Bart, dit was de mooiste dag uit mijn leven.'"

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis