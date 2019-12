Kunstenaar Panamarenko overleden Redactie

15 december 2019

15u18

Bron: Belga 542 Kunst & Literatuur De Antwerpse beeldhouwer Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko, is gisteravond overleden. Dat is bevestigd aan Belga. Hij werd 79. De beeldhouwer geldt als een van de belangrijkste Belgische artiesten van de twintigste eeuw.

Het overlijden van Panamarenko is onverwacht. In januari zou zijn 80ste verjaardag nog gevierd worden met een pop-uptentoonstelling bij de Antwerpse galerij Camp en Campo, een vervolg in de zomermaanden in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen én een wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad.

In de pop-uptentoonstelling zouden zijn meest geliefde werken worden samengebracht, aangevuld met maquettes, zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten van zijn imaginaire werken.