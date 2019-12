Kunstenaar Panamarenko (79) onverwacht overleden Redactie

15 december 2019

15u18

Bron: Belga 652 Kunst & Literatuur De Antwerpse beeldhouwer Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko, is gisteravond overleden. Hij werd 79 jaar. De beeldhouwer geldt als een van de belangrijkste Belgische artiesten van de twintigste eeuw.

“Hierbij bevestig ik met droefheid dat Panamarenko zaterdagavond thuis overleden is”, zegt zijn echtgenote Eveline Hoorens in een mededeling. De familie zal de uitvaart in intieme kring laten plaatsvinden.

Panamarenko, die in 1940 geboren werd in Antwerpen, geldt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw. Maar zijn werk oversteeg het artistieke: hij was ook ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair. Panamarenko maakte vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en vogels, steevast een combinatie van artistiek en technologisch experiment. In 2005 ging hij op pensioen, op zijn 65ste verjaardag. “Het is 2005 en ik ben 65. Ik ga met alle activiteiten stoppen. Vriendelijke groeten, Panamarenko”, schreef hij toen via fax aan het MuHKA.

Voor de tachtigste verjaardag van Panamarenko in 2020 hadden zijn echtgenote en enkele dichte vrienden en medewerkers nog een ‘verrassingstribute’ uitgewerkt, in twee delen. Die bestond uit een pop-uptentoonstelling in de Antwerpse galerie Campo & Campo. In de zomermaanden zou daarop een vervolg komen in het MuHKA en in de Antwerpse binnenstad. In de pop-uptentoonstelling zouden zijn meest geliefde werken worden samengebracht, aangevuld met maquettes, zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten van zijn imaginaire werken.

Bart De Baere, directeur van het MuHKA noemt het overlijden van Panamarenko een “waterscheidingsmoment”. “Panamarenko was samen met Marcel Broodthaers een van de sleutelkunstenaars na de Tweede Wereldoorlog in België”, zegt De Baere. “Hij verzoende het alledaagse met kunst. Bij hem was dat de techniek, de vooruitgang van de techniek, met de vooruitgang als kunst. Het is het lelijke en het schone die elkaar ontmoeten.”