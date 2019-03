Kunstdetective Arthur Brand vermoedt dat gestolen Rubens in Belgische woonkamer hangt TK

19 maart 2019

Bron: VRT 0

Kunstdetective Arthur Brand gaat op zoek naar gestolen kunst. Daarvoor werkt hij samen met de politiediensten, maar ook met criminele organisaties. Momenteel is Brand voor één van zijn cliënten op zoek naar een schilderij van Rubens dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen werd door de nazi’s. Hij hoopt met zijn oproep het schilderij terug te vinden, omdat hij er rotsvast van overtuigd is dat het ergens in een Belgische huiskamer hangt.