Kunst in coronatijden: deze tentoonstelling kan je met de auto bezoeken, zonder uit te stappen JOBR

10 juni 2020

16u50 0 Kunst & Literatuur In de overdekte parking van de luchthaven van het Duitse Keulen is een kunsttentoonstelling geopend die volledig bestand is tegen het coronavirus. De schilderwerken zijn er zodanig opgesteld dat kunstliefhebbers er gewoon met de auto kunnen langsrijden en de schilderijen vanuit hun wagen kunnen bekijken. Social distancing is dus geen probleem.

Het initiatief werd uit de grond gestampt door de Duitse kunstorganisaties Overhead Gallery, Part2Gallery en Strandpiraten. Zij wilden een evenement organiseren om “kunst bereikbaar te maken, ook tijdens een coronapandemie”. Musea en kunsttentoonstellingen werden overal ter wereld dan ook gesloten of afgelast door het coronavirus. De Duitsers vonden er dan ook niets beters op een drive in-tentoonstelling te organiseren. Bezoekers rijden met hun wagen tussen de kunstwerken en kunnen ze vanuit hun auto aanschouwen.

Teken van leven

“Met deze opvallende tentoonstelling wilden we een teken van leven vanuit de kunstwereld sturen”, vertelt organisator Dieter Nusbaum. “We willen laten zien dat kunst ook tijdens een wereldwijde pandemie kan inspireren. Daarnaast hopen we ook dat, door de tentoonstelling in een publieke parkeergarage te organiseren, mensen die normaal nooit naar een museum gaan de kunst nu ontdekken”, aldus Nusbaum.

Lees ook:

Bewonder het vroegst gekende zelfportret van Peter Paul Rubens in Rubenshuis

Bent Van Looy debuteert als schilder: “Ik heb moeten leren om onbeschaamd lelijk te zijn” (+)