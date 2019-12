Kunst: aan de muur geplakte banaan verkocht voor 120.000 dollar PD

07 december 2019

00u26

Bron: De Morgen 3 Kunst & Literatuur 120.000 dollar, ofwel 108.000 euro. Dat is het prijskaartje dat op een Amerikaanse kunstveiling werd gehangen aan een aan de muur geplakte banaan. Dat schrijft CNN.

De Parijse kunstgalerij Perrotin stelde woensdag een opmerkelijk werk voor van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het werk, waarvan drie edities bestaan, heeft niet meer om het lijf dan een met een stuk duct-tape aan de muur geplakte banaan. Prijskaartje: 120.000 dollar.

Bij een veiling van Art Basel Miami gingen de eerste twee edities alvast de deur uit. Volgende de gespecialiseerde website Artnet gaat de laatste versie voor 150.000 dollar van de hand.

Gouden wc-pot

Volgens Perrotin liep Cattelan al een jaar rond met het idee om een banaan tot kunst te verheffen. “Telkens als hij op reis ging, hing hij een banaan omhoog in zijn hotelkamer ter inspiratie”, klinkt het. “Hij maakte verschillende ontwerpen. Eerst in hars, dan in brons, om uiteindelijk terug te keren tot het oorspronkelijke idee: een echte banaan.” Cattelan kocht de bananen in kwestie in een groente- en fruitwinkel in Miami. Wat de kopers moeten doen wanneer hun banaan na enkele dagen begint te rotten, is hen niet meegedeeld.

Cattelan staat bekend voor zijn uitdagende kunstwerken. Een wc-pot van 18-karaats goud haalde in september nog de kranten toen hij werd gestolen uit het Engelse Bleinheim Palace. Terwijl het toilet nog steeds spoorloos is, zoekt de politie naar een snelle Volkswagen Golf die betrokken was bij de diefstal.