Krijg jij geen genoeg van 'De Mol'? Nu ook thriller van de reeks in de rekken TDS

17 mei 2018

18u54

Zat jij wekelijks aan het kleine scherm gekluisterd voor 'De Mol'? Goed nieuws dan, want er ligt een gelijknamige misdaadroman in de rekken. Het verhaal is uiteraard niet toevallig gebaseerd op het televisieformat.

''De Mol' - Het boek' werd geschreven door auteur Bart Debbaut en is de allereerste thriller rond de tv-reeks. Het is ondertussen al zijn tiende boek. In 1999 nam Bart zélf deel aan het tweede seizoen ‘De Mol‘, en hij besloot er nu, 19 jaar later, een thriller rond te schrijven.

In het verhaal vertrekken de tien deelnemers van het nieuwe (fictieve) seizoen naar een prachtige locatie in het buitenland. Allen hebben ze slechts één doel voor ogen: de bedrieger onder hen ontmaskeren. Het avontuur lonkt, maar vlak na de aftrap van de opnames verdwijnt Mary-Ann, één van de kandidaten, spoorloos. Het productieteam tast in het duister, dit hadden ze niet gepland. Is er een verrader op de set of speelt de mol dubbelspel?

Het boek is verkrijgbaar voor 22,50 euro.

Wie echter hoopt om de saboteur van dit jaar te kunnen vinden door het boek in sneltempo uit te lezen, is helaas zelf ‘gemold’. Het boek is immers fictief en staat volledig los van het nieuwe seizoen op Vier. Al weet je met De Mol maar nooit…