Kiekeboe-archiefstukken geveild voor ruim 30.000 euro Redactie

15u27

Bron: Belga 0 kos Kunst & Literatuur Een onlineveiling van een 70-tal Kiekeboe-items uit het archief van tekenaar Merho heeft ruim 30.000 euro opgebracht. Dat meldt veilinghuis Catawiki.

Het duurste item was een zeldzame originele uitgave van De Zof en Zef Parade, de debuutstrip van Merho uit 1965. Hij tekende de strip toen hij 17 jaar oud was en liet duizend exemplaren drukken om ze vervolgens deur aan deur te verkopen in zijn woonplaats Merksem. Het album bracht 5.004 euro op.

Voor een originele plaat uit het album De Dorpstiran van Boeloe Boeloe werd 3.552 euro neergeteld en de eerste druk van het allereerste Kiekeboe-album De Wollebollen, met opdrachttekening, veranderde voor 3.000 euro van eigenaar.

De totale opbrengst lag volgens het veilinghuis 10.000 euro hoger dan verwacht.

De stripreeks Kiekeboe (intussen De Kiekeboes) verscheen 40 jaar geleden voor het eerst in de kranten, aldus Catawiki. Alle items kwamen uit het archief van Merho.