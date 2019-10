Jozef De Kesel: “Lam Gods is na restauratie nog krachtiger geworden” SVM

11 oktober 2019

21u21

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Jozef De Kesel heeft in de Sint-Baafskathedraal in Gent zijn waardering uitgedrukt voor het gerestaureerde Lam Gods. "Nu de restauratie de overschilderingen heeft weggenomen, is het nog krachtiger geworden", vindt de kardinaal. Het meesterwerk staat centraal tijdens het Van Eyck-jaar, dat volgend jaar van start gaat in Gent. Voor het evenement zijn al bijna 35.000 tickets verkocht.

Vandaag werden in Gent de activiteiten toegelicht van het Van Eyck-jaar. Centraal staat Het Lam Gods, dat ook de inspiratie was voor het persoonlijke wapenschild van De Kesel.

De kardinaal ziet in het Lam Gods een universele en inclusieve boodschap, al dateert het schilderij uit de middeleeuwen. "Een door en door christelijke tijd. Een cultuur die doordrongen is van het bijbelse en christelijke gedachtegoed. Maar het christendom van toen trok zich niet terug in een identitaire kramp", aldus De Kesel.

Voor de tentoonstelling worden nog zo’n tien werken van Van Eyck overgebracht uit Berlijn, Madrid en Roemenië. Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester slechts een twintigtal werken bewaard.