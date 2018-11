Jommeke wordt balletdanser: nieuwe strip doorbreekt stereotypen SD

26 november 2018

06u52

Bron: De Standaard 0 Kunst & Literatuur In het nieuwe album ‘Balletkoorts’ wordt Jommeke balletdanser. “Zo willen we de stereotiepe genderrollen helpen doorbreken”, aldus Stephanie ­Lauwers van uitgeverij Ballon Media.

We associëren ballet meestal met sierlijk dansende meisjes in roze tutu’s, maar daar maakt Jommeke in ‘Balletkoorts’ komaf mee. In het nieuwe album, dat vanaf 6 februari in de winkel ligt, trekt de stripheld voor de honderdste verjaardag van de balletschool van Zonnedorp een strak danspak en een stel balletschoenen aan.

“Zo willen we het stereotiepe genderpatroon van ballet helpen te doorbreken”, vertelt Stephanie ­Lauwers van uitgeverij Ballon Media aan De Standaard. “Ballet is leuk en staat open voor meisjes én jongens. Het is niet vreemd en kinderen moeten daar ook niet om gepest worden. Kinderen blijven inspireren door vrij uitzonderlijke onderwerpen naar voren te brengen, is een rol die we graag aan Jommeke geven.”

Het is niet de eerste keer dat Jommeke stereotypen aanpakt. Moeder Marie is in ‘De supervrouw’ haar rol als huisvrouw beu en ontpopt zich tot president van Europa. “Jommeke is een redelijk traditionele familiestrip, maar over de jaren heeft die een evolutie doorgemaakt. Het is de bedoeling om dit soort dingen te blijven doen”, besluit Lauwers.