Jommeke en ‘Feilibei’ke nu ook in China te koop Jolien Lelièvre Patrick Van Gompel

29 november 2018

21u41

Bron: VTM Nieuws 1 Kunst & Literatuur Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) is in China om de Vlaamse cultuur te promoten. Daar hoort natuurlijk ook Jommeke bij. Alleen heet die daar niet Jommeke, maar Tjèmie. Zijn vriendje Filiberke heet Feilibei’ke. Als alles goed gaat, wordt tegen eind 2020 een Jommekesfilm gedraaid in China.

Minister Gatz ging vandaag op bezoek in een lagere school in Beijing. De kinderen van het derde jaar mochten er kennis maken met de eerste Jommeke in het Chinees.

De eerste twintig albums van Jommeke zijn al op de Chinese markt uitgebracht, de rest volgt nog. Jommeke wordt eind 2020 65 jaar, uitgeverij Ballon Media en productiehuis Geronimo wil tegen dan een film uitbrengen met echte acteurs.

