Jeugdklassieker ‘Kruistocht in spijkerbroek’ kost nu amper 2,5 euro TK

09 februari 2019

09u30

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Het jeugdboek "Kruistocht in spijkerbroek" van Thea Beckman ligt sinds gisteren voor 2,5 euro in alle boekenwinkels in het kader van de campagne 'Geef een (prenten)boek cadeau'. Bij de actie bundelen boekhandels en diverse organisaties hun krachten om elk jaar een klassieker voor de jeugd "op een toegankelijke manier beschikbaar te maken", zo klinkt het op de website van het initiatief.

Het is de vierde editie van de actie, die in 2016 begon en waarbij in februari een klassiek kinderboek en in april een prentenboek voor een klein bedrag in de winkel ligt in Vlaanderen en Nederland. Vorig jaar was dat ‘Ronja de Roversdochter’ en ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’.

In ‘Kruistocht in spijkerbroek’ geeft een 16-jarige jongen zich op als proefkonijn om naar de Middeleeuwen geflitst te worden, om daar één middag een kijkje te nemen. Om 17 uur die middag moet hij weer op de afgesproken plek staan om teruggeflitst te worden naar de 20ste eeuw, maar door een foute berekening komt hij in het jaar 1212 terecht in een kinderkruistocht, en niet op het riddertoernooi dat hij zo graag wilde bijwonen. En het lukt hem niet om op tijd op de afgesproken plek te staan.

Het boek verscheen in 1973 en is bijna toe aan zijn honderdste druk. In 2006 werd het verfilmd door Ben Sombogaart onder de titel ‘Crusade in Jeans’, met in de hoofdrollen onder meer Jan Decleir en Emily Watson.