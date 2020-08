Jan Verheyen schrijft boek over exploitatiefilms SDE

27 augustus 2020

08u27 1 Kunst & Literatuur Op 22 oktober verschijnt ‘Alle remmen los!’, een nieuw boek van Jan Verheyen (57). Daarin duikt de regisseur in de wereld van exploitatiefilms uit de jaren 70, klinkt het.

“Ernstige mensen hebben veel te veel en veel te dikke boeken geschreven over de Jean-Luc Godards en Wim Wendersen van deze wereld, maar geen enkele vorser heeft zich gebogen over de wonderlijke ‘foute’ films van de jaren 70, het enige decennium waarin cinema écht vrij was, ongebonden, zeg maar: losgeslagen”, klinkt het bij Jan Verheyen. “Ik heb die periode als tiener mogen meemaken, en het is mijn missie om de pulpcinema uit die jaren te proberen (her)waarderen, of toch minstens in zijn context te plaatsen. En dat doe ik weliswaar kritisch, maar met liefde en nostalgie, en met empathie voor al die filmmakers wiens dromen en ambities veel groter waren dan hun talent of budgetten.”

In ‘Alle remmen los!’ gidst Verheyen z'n lezers dan ook langs Tirolersekskluchten, vrouwengevangenisfilms, sadiconazista’s, zombies en kannibalen, mondo’s en beestenfilms. Filmmakers zoals Erik Van Looy, Martin Koolhoven, Jonas Govaerts, Harry Kümel en Robin Pront delen bovendien hun guilty pleasures.



Het is niet de eerste keer dat Verheyen zich in de cult- en exploitatiefilms verdiept. Zo presenteerde hij al het filmfestival ‘De Nacht van de Wansmaak’ en ook programma’s ‘Film Night Special' en ‘Cult Night' op Kanaal 2.

‘Alle remmen los!’, een uitgave van Houtekiet, verschijnt op 22 oktober en kost 35 euro.