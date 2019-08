Jacques Brel krijgt muurtekening in Frankrijk Redactie

09 augustus 2019

09u09

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur In het Franse Vesoul, een gemeente in het oostelijke departement Haute-Saône, siert een gigantisch portret van Jacques Brel voortaan de gevel van een gebouw van negen verdiepingen. ‘Vesoul’ is de naam van een bekend liedje van de Belgische zanger.

Het streetart-portret toont een in het geel geverfde Brel, de blik op oneindig, tegen een groen-blauwe achtergrond. Hij kijkt uit over de woonblokken van de volkswijk Montmarin in Vesoul.

De muurschildering is 28 meter bij 12 en het werk van de Franse artieste Pink Art Roz (44). Ze gebruikte sjablonen voor het gigantische portret en werkte vanop een hoogtewerker. In totaal ging er 175 liter verf op aan het schilderij.

Brel maakte de gemeente beroemd met zijn liedje ‘Vesoul’, dat vorig jaar vijftig werd. “Hij is een zanger die verschillende generaties overstijgt. Ik wou dat hij de brug zou zijn tussen de wijk Montmarin en het hart van de stad, die van elkaar gescheiden worden door een nationale weg”, zegt Pink Art Roz. Omdat het portret van ver te zien is, “gumt het die weg uit en creëert het een gemeenschappelijke identiteit in verschillende delen van de stad.”