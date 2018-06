J.K. Rowling verrast schooltje in de Himalaya nadat ze via twitter ziet dat leerlinge haar wil ontmoeten IB

26 juni 2018

00u10

Bron: India Times, Twitter 1 Kunst & Literatuur De Britse schrijfster J.K. Rowling heeft een meisje in de Himalaya dat voor het eerst Engels leert, blij gemaakt met een collectie gesigneerde Harry Potter-boeken nadat haar lerares op Twitter had laten weten dat de twaalfjarige Kulsum ooit graag de schrijfster zou willen ontmoeten.

Prompt stuurde Rowling haar een grote verrassingsdoos op, met daarin een handgeschreven briefje en boeken en Potter- parafernalia voor Kulsum en haar klasgenootjes.

Vorige week trok het essay van de twaalfjarige leerlinge Kulsum Bano de aandacht van J.K. Rowling. Het meisje had een essay geschreven waarin ze schreef hoe geïnspireerd ze was geraakt door het werk van de schrijfster en haar graag ooit eens zou willen ontmoeten. Schooldirecteur Sabbah Haji was zo onder de indruk van het werk, dat ze er een foto van maakte en die op Twitter deelde.

Rowling zag de tweet en antwoordde dat ze Kulsum graag "iets" wilde sturen. Dat iets bleek dus een grote verrassingsdoos met Potterboeken en parafernalia te zijn.

Here's Kulsum opening her gifts from JKR. #HajiPublicSchool pic.twitter.com/FCGmAvBT76 Sabbah Haji Baji(@ imsabbah) link

Twitteractivisme

J.K. Rowling staat bekend om haar Twitteractivisme. In 2016 gaf ze ook een collectie Harry Potterboeken cadeau aan het Syrische meisje Bana al-Abed dat via sociale media verslag deed van haar leven in de door oorlogsgeweld geteisterde stad Aleppo. Nadat het meisje twitterde dat ze erg genoten had van een Harry Potterfilm en zich afvroeg of ze de boeken ook kon lezen, stuurde Rowling haar prompt de e-boeken.

