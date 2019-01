J.K. Rowling onthult toiletgeheimen van Zweinstein en die zijn niet al te fris TK

05 januari 2019

15u03

Bron: Metro UK 0 Kunst & Literatuur Het was gisteren Internationale Trivia Dag en dat betekende dat er nuttige en onnuttige weetjes over van alles en nog wat de wereld werden ingeslingerd. Ook schrijfster J.K. Rowling deed haar duit in het zakje: zij onthulde hoe tovenaars in de 18e eeuw naar de wc gingen.

"Zweinstein heeft niet altijd toiletten gehad", twitterde Pottermore, het online platform voor de magische wereld van Harry Potter. "Voordat Dreuzel-sanitair werd overgenomen in de 18e eeuw, deden heksen en tovenaars gewoon hun behoefte waar ze stonden. Vervolgens toverden ze het bewijs weg."

Fans van de tovenaarswereld waren allerminst te spreken over het onfrisse wc-weetje van Rowling. Heel wat mensen twitterden dat ze het liever niet hadden geweten en riepen de schrijfster op om de tweet te verwijderen. Enkele kenners wezen ook op het feit Rowling in de Potterboeken had geschreven dat verdwijnselspreuken erg geavanceerd zijn en dat ze pas in het vierde jaar op het studieprogramma staan. Moesten jongere leerlingen dan een leerkracht zoeken om hun ‘boodschap’ te laten verdwijnen? Of moeten we nog meer medelijden hebben met de huiselfen?

Extra weetje voor de echte Potterheads: Pottermore gaf ook nog mee dat de Geheime Kamer tot de 18e eeuw beschermd werd door een verborgen valluik en een netwerk van magische tunnels. De badkamer waar Jammerende Jenny (Moaning Myrtle in het Engels) haar dagen doorbrengt, werd later bovenop dat luik gebouwd.

