J.K. Rowling brengt volgende maand 4 nieuwe Harry Potter-verhalen uit MVO

30 mei 2019

15u06 0 Literatuur J.K. Rowling (53) weet maar niet van ophouden: volgende maand brengt ze maar liefst vier nieuwe Harry Potter-verhalen uit, met de belofte dat fans ‘nog dieper in de geschiedenis van de magie’ kunnen duiken.

De nieuwe verhalen zullen uitgebracht worden via de site Pottermore, die binnenkort een volledige make-over krijgt en wordt omgetoverd tot ‘Wizarding World’. De verhalen krijgen illustraties van Rohan Daniel Eason mee, en zullen zich focussen op de lessen die de studenten aan Zweintstein volgen.

De titels van de verhalen maakte ze alvast bekend: ‘Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts’, ‘Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology’, ‘Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy’ en ‘Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures’. Met andere woorden, we gaan veel bijleren over spreuken, toverdranken, magische kruiden, toekomstvoorspellen, astronomie en het zorgen voor magische wezens. Al die verhalen zullen te downloaden zijn als ebooks.

“De reeks bevat vier kortverhalen, elk in het thema van een schoolvak, en zal je terug mee in de tijd nemen om de traditionele folklore en magie aan het hart van de Harry Potter-serie te ontdekken”, klinkt het. “Het schrijfsels zullen ook nota’s van J.K. Rowling bevatten, net als manuscripten en schetsen.”

De eerste twee boeken zullen vanaf 27 juni te lezen zijn.