Italiaanse schrijfster Elena Ferrante gedijt in anonimiteit: "Alleen uitgever kent mijn echte naam"

18 juli 2020

07u15 0 Literatuur Met haar Napolitaanse romans over de bijzondere, levenslange vriendschap tussen twee Italiaanse meisjes wist Elena Ferrante het hart van miljoenen lezers te beroeren. Geen wonder dat Netflix nu al staat te popelen om een reeks te maken rond haar eerstvolgende boek. Minstens even groot als het succes van de schrijfster, is haar drang naar anonimiteit. "Ik geef enkel interviews via mail."

De coronacrisis die Italië de afgelopen maanden stevig in zijn greep hield, heeft de stormloop voor de nieuwe Ferrante nog even uitgesteld. 'Het leugenachtige leven van volwassenen' ligt pas op 1 september in de boekhandel. Dat geeft ons nog een hele zomer de kans om haar Napolitaanse romans te (her)ontdekken en helemaal weg te duiken in het meeslepende levensverhaal van twee vriendinnetjes, Lila en Elena, die samen opgroeien in een achterbuurt in het Napels van de jaren 50. Hun bijzondere vriendschap, goed voor vier romans, wist al meer dan 18 miljoen lezers te fascineren en maakte Elena Ferrante eensklaps wereldberoemd.

Hiervoor had de Italiaanse auteur wel een Amerikaans zetje nodig. "De eerste jaren bleef de verkoop van 'De geniale vriendin' - het eerste boek uit de reeks - steken op 1300 exemplaren. Dat schoot niet echt op", aldus Koen Van Gulik van uitgeverij Wereldbibliotheek. "Pas toen de Napolitaanse romans een hype werden in de Verenigde Staten, ging de bal aan het rollen in Europa. In 2016 verkochten we plots 75.000 exemplaren."

Van Gulik is enorm verheugd dat Ferrante, die al dertig jaar actief is, eindelijk het succes heeft dat ze verdient. "Vóór de Napolitaanse romans, brachten we al andere boeken van haar uit, 'Dagen van verlating' en 'De verborgen dochter'. Telkens opnieuw was ik diep onder de indruk van haar werk. Blijkbaar hebben de boekhandels en de media een hype nodig om de kwaliteit van een schrijver te onderkennen. Ook in Italië, waar Ferrante al een trouw lezerspubliek had, werden alle records pas verbroken na haar internationale doorbraak. Een straf voorbeeld van het Anglo-Amerikaanse cultuurimperialisme."

Epische verhalen

Ook Bart Van Den Bossche, professor Italiaanse literatuur aan de KU Leuven, zag Ferrante plots uitgroeien tot een nieuw literair icoon dat haar grote voorbeeld - de gevierde Italiaanse noveliste Elsa Morante - naar de kroon stak. Opvallend detail: het pseudoniem van Ferrante zou ook een hommage aan Morante zijn. "Net als Morante blinkt Ferrante uit in epische levensverhalen die sterk verbonden zijn met een historische, maatschappelijke context. Italië heeft daar een zekere traditie in."

Wat ook bijdraagt aan het succes is de setting van de romans. "Napels blijft een fascinerende, exotische stad: enerzijds wordt ze overheerst door tragiek, corruptie en de invloed van de Camorra, maar ze wekt ook een positief, anarchistisch levensgevoel op."

Volgens Van Den Bossche zijn de Napolitaanse romans, goed voor 1700 bladzijden leesplezier, het ideale tegengewicht voor de vluchtigheid van het leven. "De fascinatie voor een uitgesponnen levensverhaal blijft groot. Wekenlang opstaan en slapengaan met één verhaal: het heeft iets magisch. Daar is nog steeds een groot publiek voor. Vooral omdat het een sterk, goed opgebouwd verhaal is, gespreid over vier romans. Vergelijkbaar met het vertelritme van succesvolle Netflix-series."

"De boeken lezen ook als een trein", voegt uitgever Koen Van Gulik eraan toe. "En veel lezers vinden er waardevolle, herkenbare ervaringen in terug. Ook haar volgende boek, 'Het leugenachtige leven van volwassenen', waarin een pubermeisje plots een heel ander beeld krijgt voorgespiegeld van het keurige Napolitaanse gezin waarin ze opgroeide, is weer een echte Ferrante."

Speculatie

Toch is er die ene onbeantwoorde vraag: wie is de auteur achter deze succesromans? En waarom zoveel geheimzinnigheid? In een van haar zeldzame interviews gaf Elena Ferrante toe dat ze als jonge schrijfster veel te timide was om uit haar schelp te komen. "Nadien begon het me op te vallen dat de media het succes van een boek vaak afmeten aan het imago van een schrijver. Ik geloof dat boeken, eens ze geschreven zijn, hun auteur niet meer nodig hebben. Als ze wat te zeggen hebben, zullen ze vroeg of laat lezers vinden. Ik doe niet aan zelfcensuur, maar mijn publieke afwezigheid schept ook een enorme creatieve ruimte."

Anonimiteit is een teer punt voor uitgevers, die hiermee heel wat promotionele kansen zien schieten. "In het begin van haar carrière speelde haar dat beslist parten", aldus Van Gulik. "Sinds het succes van de Napolitaanse romans is het tij gekeerd. Iedereen vraagt zich af wie de auteur is."

Uiteraard werd er over haar identiteit al heel wat gespeculeerd in de pers. De meest waarschijnlijke piste is dat Anita Raja, een vertaalster uit Rome, achter het pseudoniem schuilt. De Italiaanse onderzoeksjournalist Claudio Gatti, die de onthulling deed, baseert zich hiervoor op de spectaculaire stijging in de uitbetalingen van haar uitgeverij. "De boeken van Anita's man, de Italiaanse schrijver en journalist Domenico Starnone, lijken stilistisch ook zéér sterk op het werk van Ferrante", aldus professor Van Den Bossche. "Misschien schuilen er wel meerdere auteurs achter het pseudoniem..."

Opmerkelijk genoeg lokte de bewering van de ijverige Italiaanse journalist wereldwijd een storm van protest uit. De Ferrante-lezers gunnen hun favoriete auteur blijkbaar alle rust.

Schuldgevoel

Gelukkig geeft Ferrante mondjesmaat wel een en ander van zichzelf prijs in interviews, die per e-mail via haar uitgever verlopen. Enkele jaren geleden schreef ze ook een autobiografisch boek, 'Frantumaglia: een geschreven leven', waarin ze vertelt over haar Napolitaanse afkomst en haar kindertijd als onuitputtelijk archief aan herinneringen en ervaringen. "Als kind hield ik er al van om verhaaltjes aan vriendjes te vertellen. Hun aandacht moedigde me aan om verder te verzinnen", aldus Ferrante. "Na de release van 'De geniale vriendin' overviel me hetzelfde plezier als in mijn kindertijd. Ik schreef voor een publiek dat méér verlangde."

Hoe al haar verhalen tot stand komen? "Dat weet je nooit. Het is een product van een brede waaier aan suggesties, bewust én onbewust, die het leven je aanbiedt en die je prikkelen. Ik begin te schrijven met enkele ideeën in mijn achterhoofd, de rest ontvouwt zich tijdens het schrijfproces." De Napolitaanse romans rolden trouwens bijzonder vlot uit haar pen. "Het voelde alsof ik overspoeld werd door een golf van creativiteit."

Ook al hult de schrijfster zich in anonimiteit, ze is niet te beroerd om diep in haar ziel te laten kijken. "Mijn grootste angst? Dat is dat mijn schrijfwerk, waar ik zoveel tijd in stop, zinloos is. Ik heb dat gevoel in het verleden vaker gehad. In het leven is er zoveel dat aan me trekt, waardoor ik me schuldig ga voelen. Ik moet echt héél sterk het gevoel hebben dat ik - en niemand anders - dít verhaal moet vertellen."

Feminisme

Ferrante ziet het leven ook als één permanente onderbreking van haar werk. "Maar zonder dat leven heeft schrijven weinig betekenis, is het slechts een rimpeling in het water. Het moederschap heeft veel tijd opgeslorpt, zeker omdat de tijd én het geld ontbraken om hulp in te schakelen. En zo overspoelen alle grote levensgebeurtenissen je met het geweld van een vloedgolf. Als we niet dood in een hoekje belanden, gaan we door met schrijven."

Vanuit haar schuilhokje neemt Ferrante ook regelmatig fors stelling in over thema's die haar nauw aan het hart liggen, zoals ongelijkheid, klimaatverandering en feminisme. "Ik heb het gevoel dat jongeren een zekere minachting koesteren voor het feminisme waar vorige generaties zo hard voor gestreden hebben. Vergeet niet dat vrouwenrechten het product zijn van een verwoed cultureel en politiek gevecht. Als we de strijd nu lossen, dan riskeren we te verliezen wat vier generaties hebben opgebouwd."

Wie is ze?

Een anonieme, Italiaanse schrijfster.

Verkocht in Vlaanderen en Nederland meer dan 500.000 boeken van de Napolitaanse romans. Wereldwijd klokt de teller voorlopig af op 18 miljoen exemplaren.

Schreef de Napolitaanse romans op één jaar tijd. Toen het verhaal rond Lila en Elena tijdens de revisie bleef uitdeinen, werd beslist om de kroniek op te splitsen in vier boeken.

Werd in 2016 door Time Magazine uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld.

Geeft in haar autobiografisch boek 'Frantumaglia: een geschreven leven' (2017) een stukje van zichzelf prijs.

Sleepte in 2016 met 'Het verhaal van het verloren kind' de Independent Publisher Book Award in de wacht.

Verfilmingen

HBO verfilmde de eerste twee Napolitaanse romans, 'De briljante vriendin' en 'De nieuwe achternaam', tot een twee seizoenen en zestien afleveringen tellende tv-serie.

'Kwellende liefde' ('L'amore molesto') en 'Dagen van verlating' ('I giorni dell'abbandono') zijn verfilmd.

Netflix plant nu al een dramareeks rond haar nieuwe boek 'Het leugenachtige leven van volwassenen'.

Haar boeken

'Kwellende liefde'

'Dagen van verlating'

'De verborgen dochter'

'De geniale vriendin'

'De nieuwe achternaam'

'Wie vlucht en wie blijft'

'Het verhaal van het verloren kind'

'Een nacht op het strand'

'Frantumaglia: een geschreven leven'

'Toevallige bedenksels'

'Het leugenachtige leven van volwassenen' komt op 1 september uit bij Wereldbibliotheek, 22,99 euro.

