Israëlische schrijver Amos Oz (79) overleden TDS

29 december 2018

11u23

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur De Israëlische schrijver Amos Oz is op 79-jarige leeftijd overleden. Volgens Israëlische media bezweek hij vrijdag aan de gevolgen van kanker. Oz was een van de belangrijkste schrijvers van het land. Zijn werk is in 37 talen vertaald en vrijwel al zijn boeken ook in het Nederlands.

Oz werd nogal eens genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs maar kreeg deze nooit. Wel won hij onder andere in 1998 de Israëlprijs voor literatuur en in 2005 de Goethe-prijs. Verder sleepte hij de Prix Fémina, de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels en de Prix France Culture in de wacht.

Een van zijn boeken is het autobiografische ‘Een verhaal van liefde en duisternis’ uit 2002 dat in 2015 werd verfilmd. Volgens zijn Britse uitgever was zijn boek ‘Mijn Michaël’ een van de honderd meest verkochte boeken in de vorige eeuw. Nog in 2015 publiceerde hij de roman ‘Judas’, waarvoor hij ook naar onze regio kwam en in enkele tv-programma’s verscheen.

Kibboets

Oz werd geboren in 1939 in Jeruzalem als kind van Oost-Europese immigranten. Hij verhuisde op 15-jarige leeftijd naar een kibboets na de zelfmoord van zijn moeder. Hij studeerde filosofie en literatuur aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. In 1961 publiceerde hij zijn eerste werk. Oz vocht in in het Israëlische leger in de oorlogen in 1967 en 1973. Hij doceerde later literatuur aan de Ben Goerion Universiteit in Beërsjeva.

Romans van Oz zijn in Nederlands verder onder meer verschenen als ‘Volmaakte rust’, ‘Black box’, ‘Een vrouw kennen’, ‘De derde toestand’, ‘Noem het nog geen nacht’ en ‘Dezelfde zee’.