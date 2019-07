Is dit de echte Banksy 16 jaar geleden? Opgedoken tv-fragment toont straatkunstenaar met bedekt gezicht LH

05 juli 2019

13u03

Bron: The Guardian, The Sun 0 Kunst & Literatuur Wie is de echte Banksy? De discussie rond de ware identiteit van de beroemdste anonieme straatkunstenaar is weer helemaal opgepookt door een opgedoken tv-fragment van een kunstenaar die geïnterviewd werd tijdens een tentoonstelling. De video dateert uit 2003. Als het wel degelijk om Banksy zou gaan, is het de allereerste keer dat zijn gezicht te zien is.

Het korte interview vond plaats net voor Turf War, de tentoonstelling die in juli 2003 Banksy’s doorbraak betekende. ITV News -correspondent Robert Murphy ontdekte het fragment in de archieven van de tv-zender bij opzoekingswerk over de mysterieuze kunstenaar/activist uit Bristol. In het filmpje is te zien hoe de kunstenaar een zwart insect op een muur vorm geeft en werkt aan een muurschildering van een baby met het bijschrift ‘KILL MORE’. Beide werken worden al geruime tijd toegeschreven aan Banksy.

Tijdens het videoverslag van twee minuten, gemaakt door de intussen gepensioneerde verslaggever Haig Gordon, komt de kunstenaar gedurende 35 seconden aan het woord. De man draagt een baseballpet en bedekt met een shirt een deel van zijn gezicht. Zijn ogen, wenkbrauwen en voorhoofd zijn wel zichtbaar. “Ik ben vermomd omdat je niet tegelijk een graffitikunstenaar kan zijn en in het publiek kan verschijnen”, vertelt hij aan Gordon. “Die twee dingen gaan niet samen.”

Gordon, zelf gecontacteerd door Murphy, was simpelweg vergeten dat hij de man had geïnterviewd. “Hij was ontspannen en sympathiek. Ik had gevreesd voor een pretentieus kunstig type, maar hij was heel aangenaam”, herinnert de interviewer zich wel nog.

Ook in 2003 werd Banksy geïnterviewd door The Guardian-journalist Simon Hattenstone in een pub in Bristol. Hattenstone omschreef hem als “blank, 28, slordig casual met een jeans, T-shirt, zilveren ketting en zilveren oorbel”. “Hij ziet eruit als een kruising tussen Jimmy Nail (een zanger uit de jaren negentig, nvdr) en Mike Skinner van The Streets”, aldus Hattenstone. Die omschrijving komt niet volledig overeen met de kunstenaar uit het opgedoken videofragment, maar toch zijn de Britten volop aan het speculeren.



Volgens Murphy is het opgedoken fragment uniek. “We weten niet zeker of dit Banksy is. Feit is wel dat hij nooit eerder of nadien nog is geïnterviewd, en dat maakt dit fragment zo uitzonderlijk en zeldzaam”, zegt de ITV-journalist.

Peperduur werk versnipperd

Ook vorig jaar was er speculatie over de ware identiteit van Banksy, nadat ‘Girl With Balloon’ (Meisje met ballon) bij Sotheby’s in Londen onder de hamer ging voor een recordbedrag van maar liefst 1,1 miljoen euro. Even later werd het peperdure canvas echter door een automatisch in werking gestelde versnipperaar deels tot slierten herleid. De Britse pers beweerde dat Banksy zelf aanwezig was en ontwaarde meteen verschillende verdachten in de veilingzaal.



Robert del Naja van Massive Attack werd in 2017 genoemd als de echte naam van Robert of Robin Banks. Anderen vermoeden dan weer dat er een collectief van kunstenaars achter de artiestennaam schuilt.