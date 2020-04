Internationale Rafaël-herdenkingen vallen in het water door coronacrisis IB

06 april 2020

04u30

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Op 6 april is het 500 jaar geleden dat Raffaello Sanzio op 37-jarige leeftijd in Rome overleed. Hij was een van de belangrijkste en invloedrijkste kunstschilders uit de Renaissance. Rafaël was - toen hij stierf - op het hoogtepunt van zijn artistieke carrière.

In tegenstelling tot Leonardo da Vinci en Michelangelo - de andere leden van het grote trio Renaissance-kunstenaars - die een hoge ouderdom bereikten, stierf Rafael dus al op zijn 37ste, op 6 april 1520. Volgens Giorgio Vasari in zijn ‘Levens van de meest prominente kunstenaars’ stierf de schilder aan een overdaad aan seks.

De 500ste verjaardag van zijn overlijden had aanleiding moeten zijn voor verschillende herdenkingstentoonstellingen, onder andere in de Scuderie del Quirinale in Rome, de Pinacoteca Ambrosiana in Milaan en in de National Gallery en het Victoria & Albert Museum in Londen. Omwille van de coronacrisis zijn de tentoonstellingen echter allemaal in het water gevallen.