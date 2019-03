Indrukwekkende optische illusie: rijst het Louvre op uit gigantische krater? Redactie

30 maart 2019

15u01

Bron: AP 0

De glazen piramide van het Louvre lijkt dit weekend op te rijzen uit een gigantische kloof. Dat komt door een optische illusie, het werk van de Franse kunstenaar JR. Hij bedacht de installatie naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de glazen piramide.

Aan het kunstwerk werd vier dagen lang met 400 vrijwilligers gewerkt. Het beeld werd gecreëerd met zo’n 2.000 papierstroken. Alleen was er in het begin wat kritiek op de installatie, want het is niet goed zichtbaar vanop de grond. Daarom besliste het museum om beelden te tonen op grote schermen. De installatie is nog tot zondag te bezichtigen.

De Franse kunstenaar is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder deed hij de piramide van het Louvre al eens verdwijnen.