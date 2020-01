Herontdekt werk van Rubens brengt meer dan 7 miljoen dollar op IB

30 januari 2020

06u10

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Bij veilingshuis Sotheby's in New York is woensdag een herontdekt schilderij van de Vlaamse grootmeester Peter Paul Rubens verkocht voor 7,098 miljoen dollar (6,44 miljoen euro).

Het werk 'Maagd en Kind Jezus met de heiligen Elisabeth en Johannes de Doper' was meer dan zestig jaar in handen van dezelfde familie uit Manhattan, en werd al een zeventigtal jaar niet meer aan het publiek getoond. Het gaat om een vroeg werk van de Antwerpse kunstenaar, geschilderd tussen 1611 en 1614. Sotheby's had het werk geschat op 6 tot 8 miljoen dollar.

Verder ging nog een werk van Rubens onder de hamer. 'Het Laatste Avondmaal' bracht 2,3 miljoen dollar (2,09 miljoen euro) op.

In totaal werden 74 werken online geveild in New York, waaronder 'Sint-Joriskermis met dans om de meiboom' van Pieter Brueghel de jonge (1,76 miljoen euro).