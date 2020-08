Herman Brusselmans wordt columnist bij Nederlandse The Post Online mvdb Bron: ANP

31 augustus 2020

13u40 0 Showbizz Hermans Brusselmans wordt columnist bij The Post Online, een Nederlandse nieuws- en opiniewebsite van rechtse signatuur. Vorige week raakte bekend dat de Gentenaar (62) en weekblad de Nieuwe Revu, waar hij de column Overschatte Mensen voor schreef, uit elkaar gingen.

"Herman Brusselmans is kwetsend en zou eens wat meer rekening moeten houden met de gevoelens van de toch al zo breekbare Nederlanders. Jammer dan!", luidt de aankondiging. De eerste column heet De Neerlandofiel en verschijnt woensdag.

Van die eerste column wordt een klein voorproefje gegeven. "Ik vroeg me af: zouden alle Nederlandse vrouwen zo slecht in bed zijn? Nou, dat valt, als je veel doorzettingsvermogen hebt, op den duur redelijk mee. Ik heb namelijk 'ns het bed gedeeld met een Nederlandse vrouw bij wie ik drie orgasmes kreeg, al moet ik erbij vermelden dat ze tijdens het eerste orgasme in slaap viel, en ik voor de twee andere orgasmes dan maar zelf heb gezorgd.”

Brusselmans die sinds 2016 samen is met de 34 jaar jongere Nederlandse Lena, kwam de afgelopen weken vanwege zijn columns veel in het nieuws. Zo schreef hij uitgebreid over het gewicht van de Nederlandse soulzangeres Shirma Rouse en prinses Amalia, waarmee hij zich veel boze mensen op de hals haalde. De Nieuwe Revu benadrukte dat Brusselmans niet om die reden moest vertrekken, maar omdat het na vijf jaar tijd was voor iets anders.

