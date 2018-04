Heeft Mohammed wel bestaan? Wat is de echte oorsprong van de Koran? "Als we deze vragen durven stellen, zullen misschien minder fundamentalisten zich willen opblazen" Deze auteur wil dat we de fundamenten van de islam ter discussie stellen Cyril Rosman

27 april 2018

15u32

Bron: AD 4 Kunst & Literatuur Als de fundamenten van de islam ter discussie zouden komen te staan, zouden minder fundamentalisten zich dan in naam van die religie opblazen? Met die gedachte speelt een nieuwe roman van een auteur die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven.

Het is tijd, vindt Jack van Weimar. De hoogste tijd voor een goede, brede discussie over de fundamenten van de islam: de Koran, de profeet en de heilige stad Mekka. "Die fundamenten zijn niet zo solide als ze lijken. En als blijkt dat je erover kunt discussiëren, hoef je ook niet gelijk iedereen die anders tegen het geloof aankijkt dan jij tot takfir, een ongelovige, te bestempelen. Een religie moet tegen kritiek kunnen, maar nu wordt elke discussie in de kiem gesmoord door de leiders van de islamitische gemeenschap."



Dus schreef Van Weimar de roman Palimpsest, wat ‘een hergebruikt stuk perkament’ betekent. De ondertitel geeft het onderwerp aan: ‘de geheime oorsprong van de islam’. In de roman gaat een groep wetenschappers op zoek naar de fundamenten van de islam, met als doel te bekijken of een discussie over die onwrikbare waarden kan leiden tot een verlichting in het islamitische geloof.

Van Weimar schrijft onder pseudoniem (zie kader onderaan de tekst), omdat hij de afgelopen jaren pijnlijk werd geconfronteerd met de uitwassen van het fundamentalisme in het geloof. Hij verloor kennissen bij aanslagen door islamitische terreurgroepen.

