Harry Potterfans opgelet: feestelijke heruitgave van alle boeken ter gelegenheid van de twintigste verjaardag in de VS

12 april 2018

00u09

Harry Potter-fans, begin maar vast met sparen want binnenkort komt ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de fantasy-serie een speciale heruitgave uit. De Amerikaanse uitgever Scholastic brengt de zeven boeken opnieuw uit met nieuwe zwart-wit covers die getekend werden door Brian Selznick. Samen vormen de boeken een grote Harry Potter-poster die de hoogtepunten uit het verhaal toont.

After seeing the #harrypotter 20th Anniversary book covers announced, I joined them up in Photoshop and it's beautiful! @jk_rowling pic.twitter.com/D6o1Jwb8y1 AJ 🐉☕️(@ cupofdragons) link

Artiest Brian Selznick, zelf "trotse Huffelpuf" en groot fan van Harry Potter kreeg de eer om de covers voor de 20ste verjaardagseditie te ontwerpen. “Ik vind het geweldig dat ik deel uitmaak van deze 20ste verjaardagsviering en kijk ernaar uit om Harry Potterfans en lezers in het hele land te ontmoeten”, zegt hij. “Dit project kwam met een grote verantwoordelijkheid naar zowel het verhaal als naar de lezers toe. Ik ben opnieuw in de boeken gedoken en werd vooral geraakt door de relaties tussen de karakters in de magische wereld van J.K. Rowling en ik wilde dat laten zien op de covers."

Een groot beeld

"Een van de meest uitdagende aspecten in het proces was om zeven covers te tekenen, die ook op zichzelf zouden kunnen staan terwijl ze samen ook een mooi groot beeld zouden moeten vormen", vertelt Selznick. "Het heeft me tientallen schetsen gekost om het goed te krijgen, maar nu ben ik blij dat ik eindelijk mijn grote liefde voor deze boeken via deze nieuwe illustraties mag delen met jullie.”

De boeken komen in juli uit in de Verenigde Staten. In september volgt een speciale verzamelaarsbox die ook door Selznick is ontworpen en waarin alle boeken in een keer te vinden zijn.

ICYMI, yesterday, we revealed the covers for the new 20th anniversary editions of Harry Potter! How many details can you spot? pic.twitter.com/GH0lmjwDJF Scholastic(@ Scholastic) link