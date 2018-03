Griet Op de Beeck: "De opluchting die ik had verwacht, is absoluut niet gekomen" Sander Becker

03 maart 2018

14u46

Bron: Trouw 0 Kunst & Literatuur Schrijfster Griet Op de Beeck heeft de afgelopen maanden duizenden mails beantwoord van mensen, vaak lotgenoten, die reageerden op haar onthulling dat ze als kind is misbruikt. Het leidde tot heftige emoties, maar ze komt nu sterk terug als auteur van het Boekenweekgeschenk.

Na haar opzienbarende optreden in het Nederlandse programma 'De Wereld Draait Door', afgelopen september, is Griet Op de Beeck (44) een tijdje onder de radar gegaan. De Vlaamse schrijfster kreeg veel te verduren nadat zij in de uitzending had onthuld dat ze als kind seksueel werd misbruikt door haar vader, die jaren geleden overleed.

Het interview ontketende een mediastorm over de vraag of je een verdrongen herinnering aan incest kunt hervinden door middel van therapie, zoals Op de Beeck deed. Haar betrouwbaarheid en haar motieven werden openlijk in twijfel getrokken.

Ik had rekening gehouden met negatieve reacties. Maar dat mensen dachten dat het een promotiestunt voor mijn boek was... Dat is voor iemand die het heeft meegemaakt niet te bevatten. Daar ben ik erg door geraakt geweest.

Nu, bijna een half jaar later, keert Op de Beeck terug in de schijnwerpers, en wel als schrijfster van het Boekenweekgeschenk. "Een geweldige eer", zegt ze, "zeker voor iemand die pas vijf jaar geleden is gedebuteerd." Vrijdagavond schittert ze als 'Belle du Bal', als hoofdgast op het Boekenbal. In de acht dagen daarna toert ze heel Nederland door, van Leeuwarden tot Weert.

Vandaag, in de aanloop naar de feestelijkheden, blikt de schrijfster openhartig terug op de slopende voorbije maanden, waarin duizenden misbruikslachtoffers per mail contact met haar zochten. Zeker, ze heeft een prijs betaald. Maar de andere optie, zwijgen en blijven liegen, was nog veel erger geweest.

Hoe is het nu met u?

"Pas de laatste twee à drie weken gaat het weer. Ik heb toch wel een serieuze slag in het gezicht gekregen en ben efkes flink onderuitgegaan. Dat had voor een deel te maken met de negatieve reacties in de media. Het is ontstellend en buitengewoon onaangenaam als mensen die je helemaal niet kennen, die geen idee hebben van het gevecht dat je al zoveel jaren voert, toch vinden dat ze daar een mening over moeten hebben. Vaak ook nog een mening van een diepgeworteld cynisme dat me heeft verbaasd. Ik had rekening gehouden met negatieve reacties. Maar dat mensen dachten dat het een promotiestunt voor mijn boek was... Dat is voor iemand die het heeft meegemaakt niet te bevatten. Daar ben ik erg door geraakt geweest."

Als je het standaardwerk over misbruikslachtoffers leest en je herkent jezelf op vrijwel elke bladzijde... Dat zijn toch geen dingen die je verzint?

U kreeg vooral commentaar omdat u zich op een hervonden herinnering baseerde. Hadden de critici geen punt?

