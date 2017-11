Grensoverschrijdend kunstenfestival NEXT viert tiende verjaardag Margo Verhasselt

NEXT, het internationale kunstenfestival voor de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik en Valenciennes, viert zijn tiende verjaardag. Het festival opende afgelopen donderdag en sluit pas op 25 november af. Het publiek kan kennismaken met heel wat primeurs.

Tien jaar geleden schoot NEXT uit de startblokken. Het was en het blijft nog steeds een van de weinige kunstenfestivals die een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk als vanzelfsprekend beschouwd. Ook bezoekers zwerven vaak tussen de drie regio's alsof er geen taal- of landsgrenzen bestaan. Dit jaar kan dat zelfs met een gratis busdienst. Het festival werd in 2015 dan ook door de European Festival Association uitgeroepen tot een van de twaalf meest trendsettende festivals in Europa uit een totaal van 760 festivals, omwille van zijn artistieke programmering, grensoverschrijdende aanpak en duurzame insteek.

Dit jaar staan er 36 theater- en dansvoorstellingen en tentoonstellingen op het programma, veelal rond maatschappelijke thema's, en dat loopt in samenwerking met 19 partners op 15 locaties, verspreid in de hele Eurometropool.

Het festival opende met de wereldpremière van "Kicking the dead in 31 short episodes (or less or more)" van de Libanees-Amerikaanse kunstenaar Walid Raad. De voorstelling kwam er op vraag van het Kortrijkse BUDA en GoneWest, het herdenkingsprogramma rond de Eerste Wereldoorlog van de provincie West-Vlaanderen, om aan de slag te gaan met de Groote Oorlog. Hij trekt zonder moeite parallellen tussen de golven van geweld in het Midden-Oosten en de situatie in de Westhoek. Zondag is de laatste voorstelling, daarna trekt hij de wereld rond met de productie.

Daarnaast zijn er nog tal van Belgische premières, zoals Gisèle Vienne die met "Crowd" het festival afsluit in Kortrijk. Mette Ingvartsen doet met "21 pornographies" hetzelfde in Valenciennes en zorgt ook voor een Belgische primeur op 21 november in de Budascoop. In 2015 trok het festival nog ruim 16.000 bezoekers.