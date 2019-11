GoT-auteur belooft eerst boek af te werken voor hij meeschrijft aan HBO-prequel IB

02 november 2019

01u29

Bron: The Guardian, Georgerrmartin.com 0 Kunst & Literatuur George RR Martin, de schrijver van de boeken waarop de HBO-hitserie Game of Thrones gebaseerd is, heeft beloofd niet mee te schrijven aan de onlangs door HBO aangekondigde prequel, voordat hij het zesde en voorlaatste boek van zijn reeks ‘A Song of Ice and Fire’, heeft afgemaakt en ingeleverd. Fans wachten al negen jaar op het boek, dat ‘The Winds of Winter’ zal heten.

Enkele uren na de mededeling dat HBO een prequel van ‘Game of Thrones’, geschrapt heeft, maakte de betaaltelevisiezender bekend dat een andere reeks die zich in hetzelfde universum afspeelt, wél groen licht krijgt.

‘House of the Dragon’ zal gaan over House Targaryen, een van de families uit ‘Game of Thrones’. De reeks zal zich 300 jaar eerder afspelen en tien afleveringen tellen.

George RR Martin, de geestelijke vader van de Game of Thrones-wereld, heeft echter aangegeven dat hij niet aan de reeks zal meewerken vóór hij het volgende boek van zijn ‘A Song of Ice and Fire’-reeks heeft afgemaakt en ingeleverd. “Laat me heel duidelijk zijn… Ik zal niet aan het schrijven van een script beginnen tot ik klaar ben met The Winds of Winter. Winter komt er nog steeds aan en ‘Winds’ blijft mijn prioriteit, hoe graag ik ook een episode voor House of the Dragon zou willen schrijven”, schrijft de auteur op zijn blog.

Bevrijd

Negen jaar geleden kwam ‘A Dance With Dragons’ uit, het voorlaatste boek in de reeks. Na ‘The Winds of Winter’ volgt volgens Martin nog een boek om de reeks af te sluiten: ‘A Dream of Spring’.

Martin gaf na het einde van de Game of Thrones tv-reeks al aan zich “bevrijd” te voelen. “Nu kan ik het op mijn eigen tempo doen. Ik heb goede en slechte dagen en wanneer ik een slechte dag heb, heb ik veel minder stress nu, ook al is die er nog steeds”, zei hij in een interview met The Guardian.